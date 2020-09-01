Эксперт рассказал о перспективах рубля в ближайшее время

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал о перспективах рубля в ближайшее время.

«У рубля появилось окно для коррекционного укрепления», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на финансовых рынках, например, по-прежнему оптимистичные настроения. Ещё одним фактором эксперт назвал ситуацию на нефтяном рынке.

Как считает Коган, курс доллара в течение недели может опуститься до 73 рублей, а курс евро может вернуться к 87 рублям.

«Ключевым событием этой недели станет отчёт по занятости в США в августе, который выйдет в пятницу», — отметил он.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU заявил, что до конца года курс доллара сохранится на уровне 75—77 рублей, но в критические моменты может превысить 80 рублей.