Маас заявил о переговорах с США по поводу санкций против «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона ведёт переговоры с американской администрацией по поводу санкций против «Северного потока — 2».

Как сообщает ТАСС, об этом Маас сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге Майклу Помпео... Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — отметил глава МИД ФРГ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.