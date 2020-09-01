Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

Долги Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют около 530 млрд рублей, заявил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК.

По его словам, это «старые долги», образовавшиеся в результате решения «государственных задач».

«ОАК вынужденно кредитовалась под решение этих задач на очень невыгодных условиях, которые были в то время», — сказал Сердюков.

Он рассказал, что из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд рублей. Эти деньги пойдут на погашение, долги на сумму около 150 млрд рублей реструктурируют.

Ранее сообщалось о планах по созданию авиакомпании, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.