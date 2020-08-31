Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

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Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин.
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.

«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», — цитирует Орешкина ТАСС.

По его словам, доходная база бюджета будет больше, чем планировалось.

Он отметил, что теперь задача — закрепиться в «пятёрке». 

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила срок возврата экономики к докризисному уровню в 1,5 года.

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