Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
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- РИА Новости
Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.
«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она (цель) достигнута», — цитирует Орешкина ТАСС.
По его словам, доходная база бюджета будет больше, чем планировалось.
Он отметил, что теперь задача — закрепиться в «пятёрке».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила срок возврата экономики к докризисному уровню в 1,5 года.