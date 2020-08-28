Цена на нефть Brent растёт

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, 28 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $43,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,02% — до $45,10 за баррель.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал текущие цены на нефть.

Также эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» л ситуации со спросом на нефть.