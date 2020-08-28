Цена на нефть Brent растёт
- АГН «Москва»
- © Иванко Игорь
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $43,01 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,02% — до $45,10 за баррель.
Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал текущие цены на нефть.
Также эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» л ситуации со спросом на нефть.