Цена на нефть Brent растёт

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Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу, 28 августа.
Цена на нефть Brent растёт
  • АГН «Москва»
  • © Иванко Игорь

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $43,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,02% — до $45,10 за баррель.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал текущие цены на нефть.

Также эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» л ситуации со спросом на нефть.

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