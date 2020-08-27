Президент России Владимир Путин прокомментировал текущие цены на нефть.

«Лучше бы она (цена на нефть. — RT) была чуть побольше», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,05%, составив $43,37 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,33% — до $45,79 за баррель.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию со спросом на нефть.