Путин прокомментировал текущие цены на нефть

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин прокомментировал текущие цены на нефть.
Путин прокомментировал текущие цены на нефть
  • Pixabay

«Лучше бы она (цена на нефть. — RT) была чуть побольше», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,05%, составив $43,37 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,33% — до $45,79 за баррель.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию со спросом на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить