В Германии заявили о приверженности завершению «Северного потока — 2»

Премьер-министр федеральной земли Германии Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о приверженности реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет Deutsche Welle, Швезиг, выступая в ходе дебатов в ландтаге (земельном парламенте), отметила, что газопровод из России в Германию важен для будущего энергоснабжения страны.

По её словам, Германия поступила правильно, решив отказаться от атомной и угольной энергетики, и в переходный период ей нужны такие альтернативные источники энергии, как природный газ.

Как подчеркнула Швезиг, земельное правительство отвергает попытки США предписывать Германии, «откуда и по какому маршруту» ей получать энергию.

«Мы твёрдо привержены сооружению газопровода по дну Балтийского моря», — сказала она.

Ранее Швезиг призвала Германию и Европу не допустить шантажа вокруг «Северного потока — 2».

В середине августа глава комитета бундестага Клаус Эрнст в интервью RT сообщил о рассматриваемой возможности обсуждения на уровне ООН угроз США ввести санкции в отношении проекта.