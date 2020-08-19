В ФРГ призвали ЕС не допустить шантажа вокруг «Северного потока — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в интервью WirtschaftsWoche призвала Германию и Европу не допустить шантажа вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Я дала понять, что Мекленбург — Передняя Померания не откажется от проекта. Теперь нам нужен чёткий сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя в этом вопросе», — подчеркнула Швезиг.

По её словам, США не должны диктовать ФРГ условия в вопросах энергетики и международного экономического сотрудничества.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были ещё цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — добавила премьер земли Мекленбург — Передняя Померания.

Она отметила, что газ, который будет проходить через «Северный поток — 2», необходим Германии для перехода на возобновляемые источники энергии.

При этом единственной альтернативной является газ из США, который обойдётся дороже, заключила Швезиг.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что в настоящее время изучается возможность обсуждения на уровне ООН угроз США ввести санкции в отношении «Северного потока — 2».

Он также рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.