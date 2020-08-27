СМИ сообщили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов банков

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Более 55 тыс. записей о клиентах российских и зарубежных банков попали в открытый доступ, сообщает РБК со ссылкой на источники. Как уточняется, речь идёт в том числе о данных покупателей на маркетплейсе Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.
СМИ сообщили об утечке данных 55 тысяч карт клиентов банков
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Издание утверждает, что обнаружило несколько объявлений об этой базе данных на «специализированных сайтах и в Telegram-каналах».

Отмечается, что платёжная система Visa уже проинформировала кредитные организации об утечке. При этом представитель Joom подтвердил, что утечка действительно произошла в марте, однако там не стали уточнять информацию об объёме данных, которые попали в сеть.

Издание сообщает, что в базе содержатся сведения о клиентах разных кредитных организаций, в том числе Сбербанка, Россельхозбанка, банка «Открытие» и других российских, а также зарубежных денежно-кредитных организаций.

В феврале зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.

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