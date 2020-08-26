Эксперты оценили рынок онлайн-кредитования

Подавляющее большинство россиян не доверяют онлайн-кредитованию, когда речь заходит о крупных суммах.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования, проведённого специалистами Райффайзенбанка.

В нём, в частности, сообщается, что лишь 25% клиентов готовы оформить заём дистанционно.

Только 17% россиян готовы получить ипотеку полностью дистанционно, а ещё 8% согласны на оформление онлайн-кредита на квартиру, но хотели бы, чтобы курьер всё-таки привёз им на подпись документы.

Оставшиеся 75% граждан предпочитают заключать сделки в офисе. Вместе с тем 59% опрошенных в качестве причины отказа от онлайн-ипотеки назвали опасения насчёт безопасности сделки.

«Тем не менее 25% желающих взять ипотеку онлайн — это достаточно высокий показатель в России для новой технологии. Обычно новаторов в обществе не более 3%», — заявил директор розничных кредитных продуктов банка Андрей Спиваков.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге банки выдали более 20 тыс. льготных кредитов, в том числе ипотечных, с конца апреля по август 2020 года.