Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
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На второе место издание поставило Гурьевых, оценив их состояние в $5,1 млрд, на третье — Гуцериевых ($3,2 млрд), которые в предыдущие годы являлись лидерами списка.
Также в первую пятёрку вошли Шаймиевы ($2,85 млрд) и Евтушенковы ($2,3 млрд).
По оценкам Forbes, совокупное состояние десяти российских богатейших семей выросло за год на $1,5 млрд — до $26,8 млрд.
Ранее семья Сулеймана Керимова оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.