Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

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Семья Ротенберг возглавила рейтинг богатейших семейных кланов России по версии журнала Forbes. За год их состояние увеличилось на $270 млн — до $5,45 млрд.
Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
  • © Flickr

На второе место издание поставило Гурьевых, оценив их состояние в $5,1 млрд, на третье — Гуцериевых ($3,2 млрд), которые в предыдущие годы являлись лидерами списка.

Также в первую пятёрку вошли Шаймиевы ($2,85 млрд) и Евтушенковы ($2,3 млрд). 

По оценкам Forbes, совокупное состояние десяти российских богатейших семей выросло за год на $1,5 млрд — до $26,8 млрд.

Ранее семья Сулеймана Керимова оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.

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