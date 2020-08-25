В ФАС оценили ситуацию с ценами на бензин в России

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Ситуация с ценами на бензин в России стабильна, резких скачков не будет, заявил заместитель руководителя ФАС, статс-секретарь Андрей Цариковский.
В ФАС оценили ситуацию с ценами на бензин в России
  • globallookpress.com

«Я считаю, что в целом нам удалось справиться и ситуация на рынке стабильна», — сказал он ТАСС.

По словам Цариковского, ситуация на российском топливном рынке оставалась стабильной благодаря системным механизмам, таким как демпфер.

«И жители нашей страны по большому счёту не видели, и не увидят значительных скачков цен на бензин ни в одну, ни в другую сторону», — отметил он.

В июле Россия заняла 20-е место в рейтинге доступности бензина.

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