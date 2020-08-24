Эксперт прокомментировал работу системы быстрых платежей

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Руководитель отдела анализа защищённости веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин рассказал, что использование системы быстрых платежей (СБП) безопасно, однако в приложениях отдельных банков могут быть проблемы.
Эксперт прокомментировал работу системы быстрых платежей
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом Ярослав Бабин рассказал в интервью «Известиям».

Если хакеры обнаружили уязвимость в приложении кредитной организации, то клиент никак не сможет повлиять на сохранность своих средств. Вся ответственность лежит на банке, разработавшем и выпустившем приложение.

Бабин рекомендует банкам уделять больше внимания анализу защищённости систем, внедрять методы безопасной разработки, а также анализировать исходный код всех публичных приложений или их обновлений до их публикации.

Ранее стало известно, что Центробанк выявил способ хищения средств со счетов клиентов в банках с использованием системы быстрых платежей.

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