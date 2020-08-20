В Петербурге выдали льготных кредитов на 43 млрд рублей с конца апреля

В Санкт-Петербурге банки выдали более 20 тыс. льготных кредитов с конца апреля по август 2020 года. Программами воспользовались свыше 12,6 тыс. семей и почти 8,5 тыс. организаций.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные мониторинга банковского сектора, проводимого комитетом по экономической политике и стратегическому планированию на еженедельной основе.

«Так, с конца апреля крупнейшими банками одобрено и выдано 12 647 льготных ипотечных кредитов. Общая сумма кредитования превысила 43 млрд рублей», — заявили в Смольном.

Ещё почти 7 тыс. организаций воспользовались программой льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций под 2%. Около 1,35 тыс. организаций выбрали программу беспроцентных займов на выплату зарплаты сотрудникам.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.