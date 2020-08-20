В правительстве оценили экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года

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Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что по итогам первого полугодия 2020 года с учётом данных по странам ЕАЭС Россия экспортировала продукции АПК на сумму более $13 млрд.
В правительстве оценили экспорт российской продукции АПК за первые полгода 2020 года
  • РИА Новости

Об этом Виктория Абрамченко рассказала в беседе с «Российской газетой».

По её словам, покупателем номер один отечественной агропродукции является Китай: за шесть месяцев 2020 года страна импортировала российского продовольствия на сумму $1,9 млрд (на 35% больше, чем в первом полугодии 2019 года). На втором месте — Турция с показателем $1,5 млрд (+42%), на третьем — Казахстан, объём поставок в который составил $974 млн (+20%).

«Наращиванию поставок способствуют в том числе меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производства продукции агропрома и её сертификацию. Кроме того, Минсельхозом России и другими ведомствами ведётся активная работа по открытию и расширению доступа для отечественных производителей на перспективные зарубежные рынки. В первом полугодии наша продукция экспортировалась в 149 государств мира», — сказала Виктория Абрамченко.

Как сообщал ранее телеканал «360», в Подмосковье с начала этого года экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 13,5%.

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