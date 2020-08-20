Эксперт прокомментировал ситуацию со спросом на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию со спросом на нефть.

«Страны ОПЕК+ не поддерживают спрос и не управляют им — они регулируют предложение на международном рынке. Если бы такие шаги не делались, нефть стоила бы ещё дешевле, а это, вероятно, стимулировало бы кого-то к приобретению дополнительных объёмов ресурса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Митраховича, произошло восстановление спроса, поскольку волна пандемии COVID-19 ослабла.

Вместе с тем, отметил эксперт, в ряде стран, открывших границы, участились случаи заболевания, и не исключено, что спрос вновь начнёт снижаться.

Ранее эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин в беседе с Inforeactor оценил перспективы цен на нефть.