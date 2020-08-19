Эксперт оценил перспективы цен на нефть

Эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин оценил перспективы цен на нефть.

«Многое будет зависеть от того, как будут действовать страны ОПЕК+ в направлении контроля за объёмами добычи нефти. Если меры в рамках соглашения будут соблюдаться, цены на нефть пойдут вверх», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Оказать влияние на ситуацию может постепенный переход стран на другие источники энергии. Как отметил Вершинин, альтернативные виды энергоносителей становятся серьёзным конкурентом нефти, особенно в Европе.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.