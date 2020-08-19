Эксперт оценил перспективы цен на нефть

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Эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин оценил перспективы цен на нефть.
Эксперт оценил перспективы цен на нефть
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«Многое будет зависеть от того, как будут действовать страны ОПЕК+ в направлении контроля за объёмами добычи нефти. Если меры в рамках соглашения будут соблюдаться, цены на нефть пойдут вверх», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Оказать влияние на ситуацию может постепенный переход стран на другие источники энергии. Как отметил Вершинин, альтернативные виды энергоносителей становятся серьёзным конкурентом нефти, особенно в Европе.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.

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