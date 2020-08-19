Названа дата следующего заседания комитета ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ (JMMC) проведёт следующее заседание 17 сентября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам заседания комитета ОПЕК+.

«Следующие заседания JTC (технического комитета ОПЕК+. — RT) и JMMC запланированы на 16 сентября и 17 сентября 2020 года соответственно», — указано в заявлении.

По итогам заседания 19 августа министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ отметил улучшение показателей по запасам в июле 2020 года и уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением.

Также российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на 97%, а в августе вышла на 100%-ное выполнение договорённостей.