Названа дата следующего заседания комитета ОПЕК+

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Министерский мониторинговый комитет стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ (JMMC) проведёт следующее заседание 17 сентября.
Названа дата следующего заседания комитета ОПЕК+
  • © REUTERS/Dado Ruvic

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам заседания комитета ОПЕК+.

«Следующие заседания JTC (технического комитета ОПЕК+. — RT) и JMMC запланированы на 16 сентября и 17 сентября 2020 года соответственно», — указано в заявлении.

По итогам заседания 19 августа министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ отметил улучшение показателей по запасам в июле 2020 года и уменьшение разрыва между мировым спросом на нефть и предложением.

Также российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в июле выполнила сделку ОПЕК+ на 97%, а в августе вышла на 100%-ное выполнение договорённостей. 

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