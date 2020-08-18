Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам

Короткая ссылка
Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кредитным картам в мае, июне и июле 2020 года.
Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ ОКБ.

В частности, в июле выдано 600 тыс. кредиток (в марте, перед самоизоляцией, показатель достигал 850 тыс.).

Объёмы растут сопоставимыми темпами и тоже приближаются к мартовским данным — 40,86 млрд рублей в середине лета против 60 млрд на начало весны.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить