Предприниматель из Екатеринбурга рассказала о работе во время пандемии
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В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» она заявила, что доход не просто упал до нуля, а ушёл в минус.
«Ведь нужно платить вознаграждения педагогам, арендную плату, а помещения у нас немаленькие — 300 кв. м», — пояснила Рудой.
По её словам, арендодатели пошли навстречу и снизили плату за студию. Тем не менее предпринимателю пришлось взять в банке потребительский кредит. Кроме того, студия получила субсидию от государства.
С начала августа начался набор новых учеников.
«Мы объявили, что у нас ограниченный набор, будем собирать группы пофамильно. Пока желающих меньше, чем обычно», — сообщила Рудой.
Она выразила надежду, что желание заниматься танцами и спортом у людей не пропало.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.