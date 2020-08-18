Предприниматель из Екатеринбурга рассказала о работе во время пандемии

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Предприниматель из Екатеринбурга Алина Рудой рассказала о работе своей студии танцев во время пандемии.
Предприниматель из Екатеринбурга рассказала о работе во время пандемии
  • Pixabay

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» она заявила, что доход не просто упал до нуля, а ушёл в минус.

«Ведь нужно платить вознаграждения педагогам, арендную плату, а помещения у нас немаленькие — 300 кв. м», — пояснила Рудой.

По её словам, арендодатели пошли навстречу и снизили плату за студию. Тем не менее предпринимателю пришлось взять в банке потребительский кредит. Кроме того, студия получила субсидию от государства.

С начала августа начался набор новых учеников.

«Мы объявили, что у нас ограниченный набор, будем собирать группы пофамильно. Пока желающих меньше, чем обычно», — сообщила Рудой.

Она выразила надежду, что желание заниматься танцами и спортом у людей не пропало.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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