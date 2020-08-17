Эксперт оценил ситуацию с валютными вкладами

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Директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов оценил ситуацию с валютными вкладами.
Эксперт оценил ситуацию с валютными вкладами
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что в настоящее время вклады в валюте никому не нужны.

«Во всём мире эти ставки становятся отрицательными. Особенно в евро, но и в долларе тоже ситуация не слишком приятная. Поэтому с точки зрения банка проще оставить маленькое количество опций, например одну», — пояснил эксперт.

По его мнению, многие банки станут усложнять валютные вклады для простых граждан.

Как считает эксперт, лучше оставаться на рублёвых вкладах.

Ранее бывший директор Института экономики РАН доктор экономических наук Руслан Гринберг в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России.

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