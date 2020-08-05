Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он заявил, что банкиры напрасно опасаются, что россияне откажутся от вкладов из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам.
Как считает Гринберг, у банковских депозитов нет достойной альтернативы.
«Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Люди вкладываются в недвижимость, но там тоже неясные перспективы. Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках ещё хуже — там вообще никакой выгоды», — сказал он.
Ранее в ВТБ предупредили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы.
Финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов.