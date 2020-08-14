Подмосковье стало лидером ЦФО по производству мороженого

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Московская область стала лидером Центрального федерального округа по производству мороженого.
Подмосковье стало лидером ЦФО по производству мороженого
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Росстата.

«Всего в России по итогам первого полугодия произведено 302,5 тыс. тонн мороженого, а в Подмосковье за это же время — более 89 тыс. тонн. То есть порядка 30% мороженого в стране производит наш регион», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

По экспорту мороженого Подмосковье занимает шестую строчку среди всех субъектов России.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что объём экспорта московского мороженого с начала 2020 года вырос на 35% — до $12,76 млн.

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