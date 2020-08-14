Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты.

Как сообщает РИА Новости, клиенту необходимо подключать платный пакет для всех уведомлений, кроме паролей и кодов для входа в «Сбербанк Онлайн» или оплаты на сайтах.

«Если хотите, чтобы вам поступали уведомления, необходимо подключать платный пакет по увеличениям. Если у вас раньше был бесплатный пакет подключён и вам ФИО отправителя поступало, то теперь такого происходить не будет», — сообщил сотрудник кол-центра.

Он пояснил, что для кредитных карт уведомления остаются бесплатными, а держателям дебетовых карт по-прежнему доступен «Мобильный банк», стоимость которого для стандартных карт составляет 60 рублей.

В июне сообщалось, что Сбербанк ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

Ранее в России вступил в силу закон, запрещающий банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.