Die Welt: ЕС выразил протест США из-за «Северного потока — 2»

Представители стран Европейского союза выразили протест США из-за планов американской стороны ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

Как отмечается, ноту протеста выразили Госдепартаменту во время видеоконференции. При этом не уточняется, на каком уровне это было сделано.

«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской политике санкций во время встречи делегации ЕС с Госдепартаментом США», — сказали источники.

Как подчёркивается, в демарше приняли участие представители 24 государств — членов ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что разрабатывают механизм противодействия санкциям третьих стран, в том числе против «Северного потока — 2».

В середине июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает против односторонних санкций США в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».