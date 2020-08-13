Международные резервы России достигли исторического максимума

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В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
Международные резервы России достигли исторического максимума
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что изменения произошли под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Как указывает РИА Новости, таким образом размер международных резервов России достиг исторического максимума.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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