Международные резервы России достигли исторического максимума

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

«Объём международных резервов по состоянию на 7 августа составил $600,7 млрд, увеличившись за неделю на $8,9 млрд, или на 1,5%», — говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что изменения произошли под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото.

Как указывает РИА Новости, таким образом размер международных резервов России достиг исторического максимума.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.