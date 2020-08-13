ЦБ заявил об оживлении экономической активности в России в начале августа

Банк России зафиксировал оживление экономической активности в стране в начале августа.

Отмечается, что, например, появляются признаки восстановления внешнего спроса на продукцию.

«Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков указывают на оживление экономической активности в начале августа», — говорится в заявлении.

По данным регулятора, на неделе с 3 по 7 августа отклонение средних дневных объёмов входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до -5,9%.

«Растёт число отраслей, где деловая активность нормализуется по мере снятия или смягчения ограничительных мер. При этом волатильность в динамике платежей сохраняется, а неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики», — указывают в ЦБ.

Ранее сообщалось, что чистый госдолг России по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей и стал положительным.