ЦБ заявил об оживлении экономической активности в России в начале августа

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Банк России зафиксировал оживление экономической активности в стране в начале августа.
ЦБ заявил об оживлении экономической активности в России в начале августа
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Отмечается, что, например, появляются признаки восстановления внешнего спроса на продукцию.

«Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков указывают на оживление экономической активности в начале августа», — говорится в заявлении.

По данным регулятора, на неделе с 3 по 7 августа отклонение средних дневных объёмов входящих платежей от «нормального» уровня сократилось до -5,9%.

«Растёт число отраслей, где деловая активность нормализуется по мере снятия или смягчения ограничительных мер. При этом волатильность в динамике платежей сохраняется, а неустойчивая динамика в некоторых крупных секторах сдерживает восстановление экономики», — указывают в ЦБ.

Ранее сообщалось, что чистый госдолг России по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей и стал положительным.

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