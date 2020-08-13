В МЭА оценили уровень выполнения сделки ОПЕК+ в июле
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что страны ОПЕК+ в июле ухудшили исполнение сделки о сокращении добычи нефти до 89% от плана против 108% в июне.
Ухудшение показателей связано с ростом добычи нефти в некоторых странах ОПЕК. Уточняется, что государства — члены объединения в июле нарастили добычу нефти на 1,23 млн баррелей в сутки.
Вместе с этим указывается, что страны не-ОПЕК выполнили сделку в июле на 92%.
Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.