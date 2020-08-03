В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

В Центробанке России заявили, что затяжной характер пандемии коронавируса в мире может вновь привести к падению цен на нефть.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года», — говорится в документе.

Уточняется, что в таком случае даже усилия ОПЕК+ не смогут удержать цены на нефть в рамках траектории, заложенной в базовый сценарий.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.