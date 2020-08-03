Эксперт оценил ситуацию в нефтяной отрасли

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Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики России Вячеслав Мищенко оценил ситуацию в нефтяной отрасли.
Эксперт оценил ситуацию в нефтяной отрасли
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«Будущее мировой нефтяной отрасли выглядит очень непредсказуемо: текущее сокращение капзатрат может привести к дефициту сырья в дальнейшем», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Мищенко, лидеры отрасли заявляют о сокращении своих бюджетов в 2020—2021 годах, а это сотни миллиардов долларов.

Специалист считает, что нынешние события могут значительно повлиять на мировую энергетику и энергетический баланс.

«В целом же, по прогнозам экспертов, за период 2020—2021 годов инвестиции в мировую нефтяную отрасль могут сократиться на 45—50%. Это станет самым низким показателем за последнее десятилетие», — добавил Мищенко.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.

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