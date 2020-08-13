ЦБ продал иностранную валюту на 3,1 млрд рублей

Объём операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами на 12 августа составил 3,1 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Как поясняется в заявлении, для этих операций используются сделки с расчётами «завтра», то есть на следующий торговый день.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.