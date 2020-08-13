ЦБ продал иностранную валюту на 3,1 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Как поясняется в заявлении, для этих операций используются сделки с расчётами «завтра», то есть на следующий торговый день.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.