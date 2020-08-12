ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиакеросин.

«В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин», — приводит РИА Новости сообщение ФАС.

При этом отмечается, что ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье газеты «Известия» об изменении цен, а в случае её подтверждения установит причины такого роста.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев оценил предложение ФАС отменить запрет на импорт бензина.