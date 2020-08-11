Эксперт прокомментировал закупку США российской нефти

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал закупку США российской нефти.
Эксперт прокомментировал закупку США российской нефти
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это объясняется тем, что Соединённые Штаты частично замещают недостаток нефти из Венесуэлы, а также пользуются ситуацией, когда цены на российские нефтепродукты значительно снизились», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в денежном выражении итоги экспорта нефтепродуктов изменились по сравнению с прошлым годом мало — в 2019 году Россия получила за первое полугодие $1,7 млрд, в 2020-м — $2,2 млрд.

Как пояснил Деев, наблюдается техническое увеличение закупок со стороны США, но объём выручки растёт меньшими темпами, чем физические объёмы поставок.

«Таким же образом поступал Китай в течение весны, когда резко упали цены на нефть: Россия поставила в КНР больший объём сырья, но в денежном выражении доходы России не увеличились», — добавил эксперт.

Ранее заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с нефтяными ценами.

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