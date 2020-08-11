Россия может предложить Швейцарии изменить налоговое соглашение

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Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что российские власти могут предложить Швейцарии и Гонконгу изменить налоговые соглашения.
Россия может предложить Швейцарии изменить налоговое соглашение
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он отметил, что Россия ведёт внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у страны с зарубежными партнёрами. 

«Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением», — сказал он.

Ранее в Минфине России сообщили, что ратификация налогового соглашения с Кипром должна состояться до конца 2020 года, оно вступит в силу с 1 января 2021 года.

3 августа Россия заявила о начале процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

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