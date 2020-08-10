ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

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Центробанк продлил часть регуляторных послаблений, введённых для банков и других финансовых институтов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления
  • РИА Новости

«Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией», — говорится в пресс-релизе.

Большая часть мер продлена до конца 2020 года.

Помимо этого, Банк России продлил ряд мер по поддержке граждан и малого и среднего бизнеса.

В частности, регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям продолжить не назначать штрафы и пени за просрочку по реструктурированным кредитам до конца 2020 года, а также продолжить до конца декабря текущего года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истёк в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.

В то же время были отменены ограничения на размер эквайринговых комиссий.

В июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о потенциальных последствиях возможной второй волны COVID-19.

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