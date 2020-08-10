Эксперт рассказал о способах исправить кредитную историю

Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал о способах исправить кредитную историю.

«Известная стандартная рекомендация, которую многие дают —взять, предположим, небольшой кредит или лучше даже кредитную карту, потому что в этом случае можно избежать переплат, если погашать всё в рамках беспроцентного периода», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, если регулярно и вовремя погашать задолженность, то внутри кредитной истории станет формироваться информация о дисциплинированности заёмщика.

Если в кредитной истории появились некорректные данные по вине банка или БКИ, то исправить ошибку можно уже сейчас — достаточно обратиться с соответствующим запросом.

«Можно написать только в бюро, а бюро уже само в банк передаст это заявление и получит ответ, верно всё или нет. Либо только в банк. Оба пути в принципе рабочие», — уточнил он.

Со своей стороны, ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в беседе с телеканалом «360» отметил, что в настоящее время формирование кредитной истории целиком находится на совести кредитных агентств и банков.

«Конечно, какие-то правила в этой работе, которые защищали бы интересы всех сторон, участвующих в формировании кредитной истории, как заёмщиков, так и кредиторов, были бы полезны», — сказал он.

По его словам, некорректное отображение кредитной истории мешает и взять, и выдать кредит.

Ранее в АРБ прокомментировали предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.