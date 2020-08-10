В ОКБ рассказали, как россияне смогут исправить свою кредитную историю

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Генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович рассказал, как россияне смогут исправить свою кредитную историю.
В ОКБ рассказали, как россияне смогут исправить свою кредитную историю
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он напомнил, что новый закон, который частично вступит в силу в 2021 году, облегчит доступ банков и заёмщиков к информации о кредитах, повысит её качество.

«На рынке данных о заёмщиках появятся квалифицированные бюро кредитных историй (КБКИ). К ним будут применяться повышенные требования по кибербезопасности и внутреннему контролю, а также ограничения по минимальному размеру», — отметил эксперт.

По его словам, если сейчас записи о кредитах хранятся в бюро 10 лет, то по новым правилам они будут храниться только семь.

«Сокращается количество лет, в течение которых банки смогут увидеть какую-то негативную информацию вроде длительных просрочек», — пояснил Александрович.

Эксперт также рассказал, что граждане смогут исправить свою кредитную историю, если кредитор вдруг отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, к примеру, в результате отзыва лицензии.

«Для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю», — добавил он.

Ранее президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение запретить оформление кредитов через мобильные приложения.

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