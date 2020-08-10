В ФТС заявили о снижении торгового баланса России в январе — июне

Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила о снижении торгового баланса страны в январе — июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что положительное сальдо торгового баланса России в январе — июне 2020 года снизилось на 41,8%, или на $38,9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составило $54,1 млрд.

Служба отмечает, что за указанный срок внешнеторговый оборот России составил $267,9 млрд, сократившись на 16,9% по сравнению с прошлым годом.

Экспорт России в первом полугодии составил $161 млрд, что меньше на 22,5% по сравнению с прошлогодними показателями.

Основой российского экспорта в январе — июне традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,9% (в январе — июне 2019 года — 64,9%).

Ранее Центробанк России рассказал об экономических и о торговых показателях страны за январь — май нынешнего года.