ЦБ рассказал об экономических показателях России за прошедшие месяцы

Центробанк России рассказал об экономических и торговых показателях страны за январь — май нынешнего года.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора, положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса страны в январе — мае снизилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило $28,9 млрд. В прошедшем году профицит составлял $43,8 млрд.

Вместе с этим агентство пишет, что положительное сальдо внешней торговли России в январе — мае снизилось на 42% в годовом выражении и составило $43,2 млрд.

Также уточняется, что чистый отток капитала из России за указанные месяцы вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $33,5 млрд.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.