Минфин предложил сократить финансирование Крыма

Минфин России предложил сократить финансирование госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя в 2021—2022 годах, передаёт РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Из материалов следует, что в 2021 году расходы могут снизить на 8,5 млрд рублей, до 76,1 млрд, а в 2022-м — на 9,1 млрд, до 82,3 млрд.

Кроме того, могут быть уменьшены расходы на Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также на Арктическую зону.

В 2014 году российское правительство одобрило федерально-целевую программу по полуострову на общую сумму более 800 млрд рублей.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что её решено продлить до 2024 года.