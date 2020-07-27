Документ о продлении ФЦП по развитию Крыма до 2024 года подписан

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Вице-премьер Марат Хуснуллин, находящийся с рабочей поездкой на Крымском полуострове, сообщил, что документ о продлении федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя подписан.
Документ о продлении ФЦП по развитию Крыма до 2024 года подписан
  • РИА Новости

Он сообщил, что «председатель правительства буквально вчера подписал программу продления ФЦП (развития. — RT) Крыма и Севастополя».

«Теперь это означает, что у нас горизонт планирования до 2024 года — как и все национальные проекты. Выделим дополнительное финансирование, что позволит, безусловно, для Севастополя и Крыма более плавно, планомерно рассчитывать свою работу, иметь возможность для гибкого управления — перебрасывать по тем объектам, которые строятся быстрее или медленнее, но делать оперативное управление программой», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее, как сообщало ФАН, зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.

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