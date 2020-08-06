Аналитик оценил перспективы курса рубля

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Главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман оценил перспективы курса рубля.
Аналитик оценил перспективы курса рубля
  • РИА Новости

«В ближайшие дни речь идёт лишь о коррекционном укреплении, но в рамках общего тренда — на ослабление», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам аналитика, на следующей неделе могут проявиться факторы ослабления, которые не менее весомы, чем позитивные драйверы, побеждающие в первые дни августа.

«Рост нефтяных цен действительно способен приостановиться, в частности, из-за того, что с августа увеличивается добыча на 2 млн баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+», — отметил эксперт.

Гойхман также указал, что в России растёт спрос на валюту. Ещё одним фактором он назвал американо-китайские отношения.

Как прогнозирует эксперт, в ближайшие недели возможно возобновление укрепления доллара в область 75 рублей и выше как продолжение общего тренда последних месяцев.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович в беседе с URA.RU прокомментировал динамику курса рубля и доллара по отношению к евро.

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