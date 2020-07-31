Эксперт прокомментировал динамику курса рубля и доллара по отношению к евро

Директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович прокомментировал динамику курса рубля и доллара по отношению к евро.

«Курс доллара падает и растёт — это естественная тенденция, связанная с выборами в США 3 ноября. После этой даты уже можно следить за экономическим трендом», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, до конца года курс рубля может снизиться ещё. Как считает эксперт, это поможет выходу отечественной продукции на международный рынок.

Остапкович считает, что нет необходимости переводить одну валюту в другую, только если это не «миллионные партии».

Ранее политолог, экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на валютном рынке.