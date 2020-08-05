Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Министерство финансов России предложило властям Нидерландов пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Минфин.

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов получил письмо от российских коллег с предложением пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения.

Ранее Россия начала процедуру выхода из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Как отметил российский Минфин, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.