Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Минфин.
Аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов получил письмо от российских коллег с предложением пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения.
Ранее Россия начала процедуру выхода из соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Как отметил российский Минфин, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.