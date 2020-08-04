Экономист объяснил рекордные цены на золото

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что цена на золото в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический рекорд, превысив $2 тыс. за унцию.

«Когда есть какая-то неуверенность на рынке и достаточно серьёзные колебания и затруднения у экономических агентов, они всегда ищут какой-то надёжный актив, куда можно было бы уйти, где можно было бы хотя бы сохранить свои деньги. Они ищут гавань для инвестиций», — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что акции сейчас не в самом лучшем положении, поскольку сама экономика «находится в результате коронавирусных мероприятий в низкой точке».

«Государственные ценные бумаги по той же самой причине вряд ли могут рассматриваться как сверхнадёжная гавань... Поскольку золото и само обладает внутренней стоимостью, и является материальным активом, то туда в такой ситуации устремляются эти деньги. Общая экономическая нестабильность влияет и на стабильность главной резервной валюты, коей является американский доллар. Мы видим, что доллар слегка лихорадит и неясны перспективы», — добавил эксперт.

По словам Беляева, на ситуацию также влияет то, что золотодобыча становится всё труднее и дороже.

«Доступные золотоносные источники истощаются и становятся достаточно дорогими. И вот это предвидение того, что может иссякнуть приток физического золота на рынок, тоже имеется в виду... Поэтому сейчас надо запасаться, а не откладывать это дело на будущее. Все эти факторы повлияли на повышенный спрос на золото, а он поднял за собой цену», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что цена золота в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический рекорд, превысив $2 тыс. за унцию.