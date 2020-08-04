В Ростовской области начали строить ветропарк
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На станции будет 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Общая мощность составит 120 МВт.
Средства предоставляет инвестор, с которым заключили соглашение в 2018 году.
Марченковская ВЭС — первая на востоке области. Она призвана повысить инвестиционную привлекательность этой части региона в сфере альтернативной энергетики.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае обсудили перспективы расширения проекта ветрогенерации.
ОТР сообщало, что в Калмыкии начали строить две ветряные электростанции общей мощностью 200 МВт.