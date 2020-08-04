Минфин сообщил о росте производства золота в России

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Министерство финансов России заявило о росте объёма производства золота в стране в январе — мае 2020 года.
Минфин сообщил о росте производства золота в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, за указанные месяцы в России объём производства золота вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 104,31 тонны.

Отмечается, что в январе — мае 2019 года было произведено 101,44 тонны золота.

Ранее в Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

26 июня экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.

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