Минфин сообщил о росте производства золота в России
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства, за указанные месяцы в России объём производства золота вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 104,31 тонны.
Отмечается, что в январе — мае 2019 года было произведено 101,44 тонны золота.
Ранее в Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
26 июня экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил позицию российских банков по золоту.