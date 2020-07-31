Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Политолог, экономист Никита Масленников прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«Рынки сейчас отыгрывают эту ситуацию. Это классическая штатная реакция на то, что ФРС несколько изменил свои прогнозы и заверил участников рынка, что будут приниматься все необходимые меры для поддержки американской экономики», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, курс на ближайшие три месяца определят три фактора — цены на нефть, приток денег нерезидентов в российские облигации федерального займа и санкционная риторика США.

«Я думаю, доллар будет двигаться с некоторой тенденцией к ослаблению, но в коридоре 70—75. Не исключено, что в августе мы увидим 75 рублей за доллар», — прогнозирует он.

Со своей стороны, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что ослабление позиций рубля связано с сезонностью.

«У нас сейчас август, отпуска, это, естественно, всегда сказывается на ослаблении рубля», — сказал он.

По его мнению, в ближайшее время этот рост существенно сократится.

Ещё одним фактором, влияющим на курсы валют, эксперт тоже назвал ситуацию на нефтяном рынке.

«После 20 августа всё начнёт восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон. И, естественно, рубль начнёт укрепляться», — считает он.

Ранее аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.