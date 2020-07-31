Аналитик дал прогноз по курсу рубля

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов дал прогноз по курсу рубля.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что негативное влияние на российскую валюту оказывает не вполне благоприятная внешняя конъюнктура, а также волатильность нефтяных цен.

По словам эксперта, на данном этапе есть вероятность дальнейшего ослабления рубля к уровням 74,50—75 за доллар.

«Однако даже при реализации такого сценария без крайней необходимости покупать по текущим ценам иностранную валюту не стоит, так как после традиционно слабого августа до конца 2020 года рубль может вновь вернуть часть утраченных ранее позиций», — прогнозирует Дроздов.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.