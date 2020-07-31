В Москве за пять месяцев 2020 года вырос экспорт продукции за рубеж

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Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что за первые пять месяцев 2020 года показатели несырьевого неэнергетического экспорта Москвы выросли на 43,5%, составив $12,8 млрд.
В Москве за пять месяцев 2020 года вырос экспорт продукции за рубеж
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«С января по май этого года столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира», — приводятся его слова на сайте столичной мэрии.

Фурсин отметил, что многие предприятия смогли расширить географию поставок в условиях пандемии коронавируса.

«Новые рынки в апреле и мае освоили в том числе получатели нашей финансовой поддержки», — заявил он. 

Он рассказал, что по итогам первых пяти месяцев 2020 года представители химической промышленности столицы открыли 17 новых рынков, производители продуктов питания открыли 15 рынков, а неметаллических материалов и изделий — 14.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров заявил, что производители мяса и субпродуктов активно развивают экспорт и реализовывают продукцию в 17 странах мира.

По его словам, «список рынков сбыта столичных производителей мяса и субпродуктов пополнили Монголия, Экваториальная Гвинея, Украина и Иордания».

«За первые пять месяцев Москва экспортировала мясную продукцию на сумму $37,38 млн, что почти в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал он.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объём потерь бюджета столицы из-за пандемии.

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